بالصور- "وزيري" يتابع أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أجرى الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار جولة تفقدية بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر لمتابعة أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بالمعبد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن أعمال الترميم تشمل إزالة السناج والاتساخات وإعادة الألوان الي بهائها القديم الذي كانت عليه قبل آلاف السنين.

وأشار وزيري إلى أن صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك تتكون من 134 عمودا، تم الانتهاء خلال الفترة الماضية، من ترميم 16 عمودًا منها، وجارى ترميم باقي الأعمدة تباعًا.

و تأتي أعمال الترميم الجارية بالمعبد استعداداً لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي والنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجي السياحة الثقافية الشاطئية.

وشملت أعمال الترميم أعمال التوثيق الفوتوغرافي، والقيام بأعمال التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والعوالق الطينية ثم التنظيف الكيميائي لإزالة الإتساخات والبقع وطبقات السناج المختلفة، كما تم حقن الأجزاء المنفصلة، وتقوية الألوان الضعيفة.