اتفاقية مشتركة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة بقيمة 150 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري؛

قال البنك الأهلي المصري، إنه وقع اليوم الخميس خلال مشاركته في قمة المناخ COP 27 المنعقدة في شرم الشيخ على اتفاقية مشتركة بقيمة 150 مليون يورو مع بنك مصر وبنك القاهرة بهدف التوسع في فرص تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البنك في بيان له، اليوم الخميس، أن التمويل الذي تم التوقيع عليه يتراوح بين 140 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" بالإضافة الى منحة بمبلغ 10 مليون يورو مُقدمة من الاتحاد الأوروبي بما يساهم في دعم المشروعات المستهدفة المتعلقة بالحفاظ على المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأضاف البنك أن التوقيع جاء بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر وبهاء الدين الشافعي نائب رئيس بنك القاهرة وداليا الباز نائب رئيس البنك الأهلي وعاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، ومسؤول الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي.

وشارك البنك الأهلي خلال مؤتمر COP27 في عدة جلسات نقاشية متخصصة تعنى بالتغير المناخي وآثاره والفرص والتحديات المرتبطة به والاستثمار في الطبيعة والمناخ وتعميق مشاركة المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية، بتناول أهمية التمويل المستدام كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي والعديد من جوانب النظام البيئي.