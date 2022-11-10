بالصور- بدء الاحتفالات السنوية لدير مارجرجس بالرزيقات في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

بدأ دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، الأحتفال السنوي للدير، وذلك بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين.

ويستمر الاحتفال بمولد مارجرجس في جبل الرزيقات بمحافظة الأقصر لمدة 6 أيام، بدءاً من اليوم الخميس 10 نوفمبر وينتهي يوم 16 من الشهر نفسه.

وتوافد الأقباط من كافة أنحاء مصر إلى محافظة الأقصر، وبدأوا في أعمال نصب الخيام والتجهيزات لانطلاق ليالي الاحتفالات السبعة للشهيد مارجرجس الروماني، حيث يشهد دير مار جرجس بجبل الرزيقات احتفالات طوال الأيام السبعة قداسات يومية وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس، علاوة على الترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

ويترأس صلوات القداسات والدورة طوال فترة الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، واللواء حسن عبد العزيز حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الإستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات.