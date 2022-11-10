وزير التنمية ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مركز شنايدر للاستدامة والحديقة المركزية بشرم الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء هشام امنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، زيارة لمركز شنايدر للاستدامة والحديقة المركزية بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والمهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للشئون الحكومية في مصر وشمال شرق أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الحديقة المركزية تُعد المتنفس الرئيسي بمدينة شرم الشيخ، وجرى تنفيذها على مساحة 40 فدانًا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأشار إلى أنه جرى إنشاء مركز شركة "شنايدر اليكتريك" للاستدامة، وشاحنات المحمول التي تعمل بالطاقة الشمسية والـ "واي فاي" بالحديقة المركزية. ومول تجاري ومجمع البنوك.

وأوضح المحافظ، أن الحديقة تحتوي على مسارات للمشاة بطول حوالي 2500 متر، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب توافر ساحات وأماكن مخصصة لإقامة المعارض، كما تحتوى على مول تجاري، ومجمع للبنوك، ومجمع المطاعم المتنوعة، إضافة إلى وجود بحيرات مائية، وعدد من نوافير المياه، وحديقة مخصصة للأطفال، وتصل مساحة المناطق الخضراء، داخل الحديقة المركزية إلى 25 فدانًا تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر.