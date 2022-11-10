السفينة "plastic odyessy" ترسو بالإسكندرية في جولة عالمية للحد من تلوث البحار- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

وصلت السفينة الفرنسية "Plastic Odessy" ميناء الإسكندرية ضمن رحلة حول العالم تزور خلالها 30 دولة في مهمة تستمر 3 سنوات، بهدف الحدّ من تلوث البحار والمحيطات، والتوعية من النُفايات البلاستيكية، التي يصفها العلماء بعناصر سامة، تضر بالبيئة والطبيعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إقامة مؤتمر قمة المناخ Cop27 للأمم المتحدة الذي تستضيفه مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري؛ للتعامل مع قضية التغير المناخي.

وأوضح "سيمون برنار"، رئيس مشروع "plastic odyssy" وأحد مؤسسيها، أنه أدرك في خلال رحلاته البحرية حجم الضرر الناجم عن البلاستيك "الذي يصبّ 20 طناً منه في المحيط كلّ دقيقة"، وهو ما يعادل حمولة شاحنة نفايات.

وقال برنار إن مشروع "plastic odyssy" تأسس عام 2016 بهدف وقف تلك الأضرار؛ لافتا إلى أنها ليست سفينة لتنظيف البحار، إنّما هي سفينة لعرض الحلول.

وأشار إلى أنّ 80% من النفايات البلاستيكية التي تلوّث المحيطات تأتي من المناطق الساحلية، لافتا إلى أن أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 سوف يجوبون "أكثر من ثلاثين مدينة غارقة تحت هذه النفايات، خصوصاً لأنّها تفتقر إلى البنية التحتية للمعالجة".

وتعتزم "plastic odyssy" تدريب 300 من روّاد الأعمال في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، على إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد صلبة ومفيدة، من قبيل الأحجار والأنابيب، وذلك من خلال استخدام آلات بسيطة وصلبة.

وتعمل السفينة "plasticodyssy" إلى جانب إعادة التدوير على توفير حملات توعية حول ضرورة الحدّ من استخدام البلاستيك في حياتنا اليومية.