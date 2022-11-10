غدا.. إطلاق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ

ضمن مبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء الأمير محمد بن سلمان، تنطلق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي 11 و12 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت شعار "من الطموح إلى العمل".

وبعد اختتام فعاليات النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يوم الاثنين 7 نوفمبر، وبرعاية كريمة من سمو ولي العهد، تقيم وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية حفلًا خاصاً مساء اليوم 10 نوفمبر، بهدف البناء على الالتزامات والتعهدات المناخية التي صدرت خلال القمة، بما يضمن نجاح هذه المنصة الفريدة في تحقيق نتائج عملية وملموسة تعزيزاً للتعاون الإقليمي في مجال العمل المناخي.

وسينضم عدد من الوزراء من جميع أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط إلى حفل العشاء الذي تنظمه المملكة بهدف تعزيز التقدم في تنفيذ "مبادرة الوقود النظيف لأغراض الطهي" التي أعلن عنها سمو ولي العهد خلال النسخة الافتتاحية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في عام 2021م. وسيتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول خطط المملكة لتأسيس أكبر المراكز المتخصصة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في منطقة الشرق الأوسط.

وسيجمع منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من وزراء الحكومات والخبراء وقادة الفكر، وعلى رأسهم الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، والمهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- في النسخة الافتتاحية للمنتدى في عام 2021.

ويعكس شعار المنتدى هذا العام رؤية المملكة الرامية إلى تحويل الطموح إلى واقع من خلال تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية التي تطال العالم بأسره.

إضافة إلى المنتدى المخصص للمدعوين والمستمر على مدار يومين، افتتح يوم أمس معرض مبادرة السعودية الخضراء الذي يستعرض جهود العمل المناخي الضخمة والمتسارعة في المملكة العربية السعودية ويستمر حتى 18 نوفمبر. وسيحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف المبادرات المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أرجاء المملكة – بدءاً من إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف على مستوى العالم في مدينة نيوم، وصولاً إلى برامج إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأنواع المهددة بالانقراض في المملكة – والتي تسعى بمجملها لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.

ويجسد تنظيم منتدى ومعرض مبادرة السعودية الخضراء بالتزامن مع فعاليات (كوب 27) التزام المملكة بالتعاون لبناء مستقبل أكثر خضرة للجميع. كما أن استمرار مناقشة الأهداف المحددة في إطار مبادرة السعودية الخضراء ما هو إلا تأكيد إضافي على التزام المملكة بتحقيق هدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية لتمكين تنوعها الاقتصادي، الذي يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.