انت الان تتابع خبر إيران تفرج عن مواطنة إيطالية تم اعتقالها اثناء الاحتجاجات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الصحفي لرئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني: "بعد عمل دبلوماسي مكثف، أفرجت السلطات الإيرانية اليوم عن أليسيا ببيرنو (30 عاما) وتستعد للعودة إلى إيطاليا".

وفي نهاية ايلول الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية، عن احتجاز تسعة مواطنين أجانب، من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، والسويد وبلدان أخرى، وقالت إنهم شاركوا في أعمال الشغب، التي وقعت إثر ملابسات وفاة الشابة مهسا أميني.

