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مصرف حكومي يطلق وجبة سلف جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على (٧٥٠) لمنتسبي القوات الامنية والموظفين".

واوضح ان "التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد"، مضيفا ان "بامكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد يبقى مدور تحت اليد".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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