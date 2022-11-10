انت الان تتابع خبر القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة في 6 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات البصرة وميسان والفرقة الاولى والثامنة والعاشرة والسادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات "البصرة والانبار وميسان وكركوك ونينوى وديالى".وأضافت: "حيث اسفرت عن إلقاء القبض على( 3 ) إرهابيين في الموصل والمجر و ( 20 ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في الاقضية ( القرنة والمشرح والدير والموصل وخانقين وقلعة صالح ) وقد جرى تسليمهم الى جهات الطلب اصولياً".

وأشارت المديرية الى ان "مفارز الاستخبارات العسكرية لقسم استخبارات وأمن قيادة عمليات البصرة قامت بعد البحث والتفتيش من ضبط أسلحة غير مرخصة في قضاء ابو الخصيب و منطقة الخورة ليتم التعامل مع المضبوطات حسب السياقات المعمول بها".

