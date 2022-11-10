شكرا لقرائتكم خبر عن خبير حقوقى: مصر جذبت أنظار العالم بقدراتها العالية فى تنظيم قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد حجاب، الباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والخبير الحقوقى، إن نجاح مصر فى تنظيم كافة فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ جاء بصورة رائعة ولافتة بشهادة كافة قادة وزعماء العالم الذين يشاركون فى القمة فى الوقت الحالى، وأظهرت القدرات والإمكانيات والخبرات والكفاءات المصرية بصورة متميزة فى التجهيزات للقمة.

وأضاف عماد حجاب فى تصريحات له: ما نشهده داخل المنطقة الزرقاء والخضراء والمفاوضات واللقاءات رفيعة المستوى والمبادرات والاتفاقيات والصناديق الجديدة التى تطرح من كافة دول العالم يزيد من الزخم الدولى أمام شعوب العالم التى تتابع بشغف كبير مجربات الأحداث داخل القمة، مشيرا إلى توافر مقومات لنجاح القمة فى تحقيق طموحات الشعوب لتجاوز المخاوف من تردى أوضاع المناخ السنوات القادمة وتأثيراته الخطيرة على الحياة اليومية للشعوب واحتمالات تعرضها لكوارث طبيعية.

وأشار عماد حجاب، إلى أن مايحدث داخل أروقة القمة يلفت أنظار العالم لحسن التجهيز والإعداد لها من كافة الأطراف المشاركة فى محاولة للتحول من مرحلة التحذيرات والمخاوف من التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية وارتفاع درجة حرارة الأرض إلى مرحلة التنفيذ تحقيقا لشعار هذة القمة.

وقال إنه يحسب لمصر والأمم المتحدة وسكرتارية الاتفاقية الإطارية للمناخ والقارة الأفريقية هذا الجهد الكبير فى الأداء اليومى الذى نلمسه أثناء التغطية الصحفية للقمة خلال حركة الإعلاميين والصحفيين الذين يرصدون يوميا فى تقاريرهم الصحفية حجم المشاركة الإيجابية والقضايا الحيوية المطروحة والتنظيم الرائع وتواجد أعداد كبيرة من الشباب من المتطوعين والمجتمع المدنى لتقديم التسهيلات للمشاركين والحرية الكبير ة التى يستمتع بها الجميع فى الحركة والتجول داخل مدينة شرم الشيخ اول مدينة مصرية خضراء.

وأوضح، أن مصر نجحت فى توفير البنية المعلوماتية والعناصر اللوجستية بصورة جيدة لكافة المشاركين ما ساهم فى الصورة الإيجابية الحالية التى زادت من مكانة نصر دوليا من خلال حضور 110 رؤساء دول وملوك ورؤساء حكومات ووفود دبلوماسية من 196 دولة وممثلين من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد والبيئة والمناخ، وبلغ عدد المشتركين 46 الف مشارك فى أضخم قمة المناخ منذ 30عاما.