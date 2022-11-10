شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مميزة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة أستون فيلا الليلة فى كأس الرابطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي مانشستر يونايتد تحدي صعب الليلة، حينما يواجه أستون فيلا العنيد، فى الدور الثالث من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يسعي الشياطين الحمر لتدارك الهزيمة التى تعرض لها الفريق فى آخر مبارياته أمام هذا الفريق، فى الجولة السابقة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تعرض اليونايتد للهزيمة بثلاثية مقابل هدف من أستون فيلا فى آخر مباريات الفريق، وعلى الرغم من ذلك فإن الشياطين الحمر تمتلك إحصائية مميزة فى تاريخ مواجهات الفريقين السابق، حيث أن آخر 10 مواجهات ألتقي فيها الفريقين نجحت كتيبة تين هاج من تحقيق الإنتصار فى 6 مباريات، وتعرض الفريق للهزيمة فى مباراتين، كما حسم التعادل المواجهتين الآخرتين.



تين هاج يحذر لاعبيه من البدايات!

وحذر المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، لاعبيه من بداية اللقاء، خاصة أن الفريق استقبل هدفين فى أول عشر دقائق من نفس الفريق فى بطولة الدوري الإنجليزي، كما أن هذه ليست المرة الأولى التى يستقبا فيها الفريق أهدافًا مبكرة فى الدقائق الأولى، مشيرًا إلى أهمية أخد المبادرة فى مواجهة أستون فيلا الليلة.



موعد مباراة اليونايتد وأستون فيلا القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.