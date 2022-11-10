شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يدخل صراع التعاقد مع نجم وسط تشيلسي فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان فتح باب المفاوضات من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي أنجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خاصة أن تعاقد اللاعب مع "البلوز" ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما سيجعل ضم اللاعب للفريق الباريسي خيارًا سهلًا فى الفترة المقبلة.

وأفادت التقارير أن باريس سان جيرمان يسعي لإغراء اللاعب من الناحية المادية، حيث يجهز الفريق الفرنسي عقد سنوي ضخم للاعب حال موافقته الإنضمام للفريق فى الموسم المقبل، مما قد يجعل الفريق الباريسي الأقرب لضم اللاعب فى المرحلة القادمة، نظرًا لعدم مقدرة أي فريق آخر خارج الدوري الإنجليزي على توفير مبالغ مالية ضخمة للاعب.



موقف اللاعب من الإستمرار مع "البلوز"

ويبدو أن رحيل اللاعب عن صفوف تشيلسي أصبح وشيكًا للغاية، حيث أنه لا يوجد أي خطوات إيجابية بين الطرفين فى مفاوضات التجديد، ومن ثم فإن اللاعب من المتوقع أن يخرج عن صفوف "البلوز" مع نهاية الموسم الجاري، لا سيما أن اللاعب يفضل خوض تحدي جديد فى أحد الفرق الأوروبية الكبري الآخري.



برشلونة يخطط لضم اللاعب فى الصيف

وبالنظر إلى موقف برشلونة من ضم اللاعب نجد أن الفريق الكتالوني، حريصًا على التعاقد مع النجم الفرنسي فى الفترة المقبلة، تحسبًا لرحيل بوسكيتس المنتظر فى نهاية الموسم الجاري، ولكن لن تكون مفاوضات ضم اللاعب سهلة على الإطلاق، فى ظل رغبة الفريق الباريسي ضم اللاعب، والقدرة المالية الكبيرة التى يمتلكها النادي الفرنسي.