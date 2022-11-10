شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": قمة المناخ فرصة لجذب استثمارات تدعم التحول الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قمة المناخ التى تعقد فى مدينة شرم الشيخ حاليا، تعكس قوة الدولة المصرية فى المقومات لديها، بشأن المناخ المناسب للاستثمار فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية لكبرى الدول.

وتابع مرعى: "وهذا الأمر بدوره يساهم فى الحد من الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية وتقليل فجوة الحجز فى الميزان التجاري، ويكون ذلك من خلال جذب مشروعات جديدة تدعم التحول الأخضر وتقلل من معدل الانبعاثات الضارة الناتجة عن المشروعات الصناعية،بالإضافة إلى ملف التنمية المستدامة في قطاع السياحة كونه يأتي ضمن سياحة المؤتمرات بمشاركة ما يقارب من 30 ألف مشترك من أنحاء العالم ويتيح فرص استثمار وتعاون دولي وتمويل، ويؤكد على مكانة الدولة المصرية للإقليم التي تمثله من الدول العربية والأفريقية".

وأشار رئيس لجنة المشروعات، إلى أن إن مصر كان لها دور هام على مدار السنوات الماضية في خفض الانبعاثات تمثل في العديد من الجهود الخضراء مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية في مختلف مناحي الحياة.