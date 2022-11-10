محافظ بورسعيد: إنفاق 2 مليار جنيه على الخدمات الصحية للمواطنين بالتأمين الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إنه منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، جرى إنفاق أكثر من 2 مليار جنيه حتى الآن.

وأكد المحافظ، خلال متابعته سير ومستجدات المنظومة الصحية داخل المحافظة، والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، على أن المنظومة أثبتت نجاحها بفضل الجهود المتواصلة لكافة الجهات المعنية بالمشروع، حيث وفرت لجميع المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية من مستشفيات ووحدات صحية، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبي، لافتا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحًا كبيرًا، تعكسه الأرقام والإحصاءات.