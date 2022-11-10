جولة بالدراجة.. السيسي يتفقد المنطقة الخضراء ويلتقي مشاركين في قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية بالدراجة في مدينة شرم الشيخ.

وتفقد الرئيس السيسي، خلال الجولة، المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ.

وصرح السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التقى بعدد من الشباب والأجانب المشاركين في القمة.

وانطلق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر الجاري ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر 2022.