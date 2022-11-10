سعر الدولار اليوم يواصل الارتفاع بالبنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال التعاملات، مقارنة بمستوياته في نهاية تعاملات أمس، فيما استقر في 7 بنوك أخرى.

وكان سعر الدولار ارتفع في البنوك أمس الأربعاء.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.35 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.32 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.37 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.33 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.40 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

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