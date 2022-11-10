محافظ المنوفية: ضخ 200 طن أرز بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عبر بيان نشرته محافظة المنوفية اليوم الخميس، عن ضخ 200 طن أرز بجميع المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير السلع بكميات كافية وإتاحتها بصفة مستمرة.

وأشار محافظ المنوفية إلى تجهيز عددًا من المعارض والشوادر بمختلف أرجاء المحافظة لتوفير جميع السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومؤكدًا على متابعة غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ومن خلال الربط المباشر مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرف الفرعية للمراكز والمدن للحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين في ذات الشأن وفحصها تحقيقًا للصالح العام.

وأصدر محافظ المنوفية توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية، فضلاً عن المرور الدورى على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع وإتاحتها بالكميات الكافية أمام المواطنين والتأكد من جودة المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلن عنها في قوائم الأسعار.

كما شدد المحافظ على الاستمرار في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار ومنع احتكار أو حجب السلع عن المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.