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بالصور- انهيار جزئي لمنزل في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - وقع صباح اليوم الخميس، انهيار جزئي لمنزل بقرية الفيما بمركز الفتح بأسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط، إخطارا من رئاسة مركز ومدينة الفتح يفيد انهيار جزئي لمنزل بقرية الفيما دون وقوع خسائر بشرية.

انتقل إلى موقع الحادث عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انهيار جزئي لمنزل بشارع الرهبة بجوار مسجد حسانين ملك "رمضان. م. ي" على المنزل المجاور ملك "عبد الباسط. هـ.س" وتبين أن المنزلين مبنى بالطوب الأحمر والطيف والسقف من الجريد وافلاق النخيل ولا توجد أي خسائر بشرية .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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