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بالصور- حريق يلتهم شقة سكنية في منطقة العصافرة بالإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في شقة سكنية بعقار بمنطقة العصافرة قبلي بحي المنتزه ثان، بسبب ماس كهربائي، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد نشوب حريق بشقة بعقار بميدان مكة المكرمة بمنطقة العصافرة قبلي.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالعقار المشار إليه، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل دون وقوع أي إصابات.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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