بايدن يبدي استعداده للعمل مع المعارضة الجمهورية

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء استعداده للعمل مع المعارضة الجمهورية في الكونغرس، بعدما نجح معسكره في التصدي لـ«موجة» محافظة كانت التوقعات تشير إلى أن انتخابات منتصف الولايات ستشهدها.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «أنا مستعد للعمل مع المعارضة الجمهورية»، مؤكداً انفتاحه على كل «الأفكار الجيدة».

وأشار إلى أنه سيدعو قريباً قادة المعارضة إلى اجتماع في البيت الأبيض.