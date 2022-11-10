روسيا تنفي تلقيها دعما عسكريا من كوريا الشمالية

موسكو: أعربت موسكو عن رفضها للاتهامات الأمريكية حول تلقيها أسلحة من كوريا الشمالية لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا التي تشنها منذ فبراير/شباط الماضي.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، الادعاءات الأمريكية والغربية بتلقي بلادها أسلحة من كوريا الشمالية سرا، بأنها “ادعاءات مضللة”.

وشددت على أن ما يروج له المسؤولون الأمريكيون ضد موسكو هو مجرد تكهنات لخلق “أكاذيب ودعاية مضللة”، لاستخدامها كذريعة لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا للنيل منها.

جاء ذلك ردا على تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بالقذائف المدفعية لاستخدامها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكانت كوريا الشمالية قد نفت صحة الاتهامات الأمريكية، وأكدت عدم مصداقيتها.

وتشن موسكو منذ 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، يرفضها الغرب وفرض على إثرها عقوبات اقتصادية وسياسية على روسيا ومسؤوليها.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت روسيا سحب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية، لتفقد موسكو بذلك أول مدينة أوكرانية سيطرت عليها.