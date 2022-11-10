انت الان تتابع خبر مجدداً.. برلمان لبنان امام اختبار انتخاب الرئيس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودخل لبنان رسميا الفراغ الرئاسي وسط حال من التخبط على حافة مرحلة محفوفة بالمخاطر وتداعيات الانهيار بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

وكان قد دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية بعدما أخفق المجلس في جولات أربع سابقات على الاتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية.

