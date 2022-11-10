القائمة النهائية للمنتخب الفرنسي في مونديال قطر 2022

وتستضيف دولة قطر، نهائيات كأس العالم 2022، خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للمرة الأولى على أرضٍ عربية.

وأعلن ديشان عن القائمة النهائية لمنتخب الديوك في مؤتمرٍ صحفي، وشهدت تواجد 11 لاعبًا من اللاعبين الذين توجوا مع فرنسا بقلب كأس العالم 2018، أبرزهم حارس المرمى هوغو لوريس، وبديله ستيف مانداندا، وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان، ورافايل فاران، بريسنيل كيمبيمبي.



وفقد المنتخب الفرنسي، العديد من لاعبيه بسبب الإصابات التي ضربتهم قبل مونديال 2022، أبرزهم بول بوغبا ونغولو كانتي، وتم استبعاد جوناثان كلاوس وفرلان مندي ولوكاس ديني.

قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى:هوغو لوريس (توتنهام)، ألفونس أريولا (وست هام)، ستيف مانداندا (رين).