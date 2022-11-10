انت الان تتابع خبر "بلومبيرغ" بشأن انسحاب روسيا من خيرسون: هزيمة كبرى للكرملين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة أنه "مع ضغط قوات كييف على هجومها المضاد في المنطقة المتاخمة لشبه جزيرة القرم المحتلة، أمر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قواته بالانسحاب من الضفة الغربية لنهر "دنيبرو".

وقالت "بلومبيرغ" إن "الانسحاب يمثل "هزيمة كبرى أخرى" للكرملين بعد أن استعادت أوكرانيا مساحات شاسعة من الأراضي حول خاركيف في الشرق خلال الصيف".



وأوضحت الوكالة أن "خيرسون كانت أول عاصمة إقليمية تسقط في أيدي الروس، وكانت من بين الأراضي التي ادعى الكرملين ضمها في الاستفتاءات "غير القانونية" التي أجريت في أيلول/سبتمبر، إذ قال بوتين، آنذاك إن المناطق ستكون روسية إلى الأبد".

وأشارت الوكالة إلى أن "القوات الأوكرانية قطعت بشكل منهجي خطوط الإمداد إلى الحامية الروسية في المدينة الجنوبية، كما إنها شددت الخناق مع تقدم مطرد على الأرض".

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية، بدأ المسؤولون الذين عينتهم موسكو في خيرسون إجلاء المدنيين من المنطقة، كما إنهم نقلوا إدارتهم إلى الضفة الشرقية لنهر "دنيبرو"، بعيدًا عن خط المواجهة.



وبدأت روسيا أيضًا في سحب القوات، على ما يبدو على أمل تجنب التراجعات الفوضوية التي شوهدت في الهزائم السابقة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن جنرال روسي متقاعد، قوله "لم تكن القوات الروسية قادرة على الصمود، وعليها الآن الانسحاب إلى موقع دفاعي لفصل الشتاء،" مشيرا إلى أن روسيا تحتاج إلى وقت لتدريب القوات التي تم استدعاؤها ضمن قرار التعبئة.

وقبل إعلان الانسحاب، حذر المسؤولون الأوكرانيون من أن أي انسحاب روسي قد يكون حيلة "لجر قواتهم إلى الفخ"، لكن المخابرات الغربية قالت إن الاستعدادات الروسية للانسحاب بدت حقيقية مع تدهور وضع قواتها العسكري.

في غضون ذلك، تسعى أوكرانيا لاستعادة جميع أراضيها التي احتلتها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وجزء من دونباس الشرقية التي تسيطر عليها موسكو منذ 2014، وكذلك الأراضي التي احتلتها منذ الـ24 من شباط/فبراير.

