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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيارةٌ موشحة بالأخوة والعلاقات الراسخة، يبدأها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، إلى البحرين.

الشيخ محمد بن زايد يزور البحرين اليوم الخميس

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "سيقوم اليوم بزيارة أخوية إلى مملكة البحرين".

وذكرت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي سيكون في مقدمة مستقبليه.

زيارة لفتت وكالة الأنباء البحرينية إلى أنها تأتي "انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين، وتعزيزا لأواصر المحبة ووشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين".

والعلاقات الإماراتية البحرينية تاريخية تتجاوز الجغرافيا والعلاقات الرسمية إلى روابط الدين والدم والشراكة في السلام، لترسم رؤى متناغمة بين البلدين.

علاقاتٌ تكتسب أهمية كبيرة في ظل الثقل السياسي الذي يتمتع به البلدان، إلى جانب موقعهما الجغرافي والاستراتيجي المميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ناهيك عن السياسة الخارجية العقلانية والمتوازنة والمعتدلة للجانبين.