شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد وهذا رد النادي.. تفاصيل قوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة في مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

رونالدو يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالرحيل عن الدوري الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على فرصة أفضل في نادي يشارك بدوري أبطال أوروبا.

موقف رونالدو من الرحيل عن مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كواترو” الإسبانية، فإن رونالدو طلب الرحيل من إدارة مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن إدارة الفريق الأحمر رفضت فكرة التخلي عن رونالدو قبل الصيف المقبل، خاصة وأن تود بويلي المالك الجديد لنادي تشيلسي يسعى للحصول عليه.