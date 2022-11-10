شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يواصل التألق برقم جديد في الكؤوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق رياض محرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إحصائية مميزة له في الكؤوس بعد مباراة فريقه ليلة الأمس أمام نظيره نادي تشيلسي.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة

وانتهت أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الرابطة مساء الأمس بهدفين لأبناء بيب جوارديولا أمام الضيف كان لمحرز النصيب في هدف منهم.

أرقام محرز في الكؤوس

وبحسب التقارير الواردة فإن محرز نجم مانشستر سيتي سجل هدفا خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي في كأس الرابطة ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في كأس الرابطة وكأس إنجلترا منذ موسم 2017-2018.