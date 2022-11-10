انت الان تتابع خبر التربية تُعيد نشر جدول "تكييف المناهج" للمراحل الدراسية المنتهية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيانورد لـ الخليج 365، ان"جدول (تكييف المناهج) للمراحل الدراسية المنتهية (الصف السادس الابتدائي، الصف الثالث المتوسط ، الصف السادس الاعدادي) للعام الدراسي 2022 – 2023 سيتم اعادة نشره مرة أخرى".
وأشارت الى ان "هذا الاجراء يندرج ضمن سياق زيادة الفائدة للتلاميذ والطلبة وتخفيف العبء عنهم في الامتحانات الوزارية".
وأشارت الى ان "هذا الاجراء يندرج ضمن سياق زيادة الفائدة للتلاميذ والطلبة وتخفيف العبء عنهم في الامتحانات الوزارية".