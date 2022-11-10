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التربية تُعيد نشر جدول "تكييف المناهج" للمراحل الدراسية المنتهية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيانورد لـ الخليج 365، ان"جدول (تكييف المناهج) للمراحل الدراسية المنتهية (الصف السادس الابتدائي، الصف الثالث المتوسط ، الصف السادس الاعدادي) للعام الدراسي 2022 – 2023 سيتم اعادة نشره مرة أخرى".

وأشارت الى ان "هذا الاجراء يندرج ضمن سياق زيادة الفائدة للتلاميذ والطلبة وتخفيف العبء عنهم في الامتحانات الوزارية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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