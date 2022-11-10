انت الان تتابع خبر التربية تُعيد نشر جدول "تكييف المناهج" للمراحل الدراسية المنتهية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيانورد لـ الخليج 365، ان"جدول (تكييف المناهج) للمراحل الدراسية المنتهية (الصف السادس الابتدائي، الصف الثالث المتوسط ، الصف السادس الاعدادي) للعام الدراسي 2022 – 2023 سيتم اعادة نشره مرة أخرى".



وأشارت الى ان "هذا الاجراء يندرج ضمن سياق زيادة الفائدة للتلاميذ والطلبة وتخفيف العبء عنهم في الامتحانات الوزارية".