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خلال الانتقالات الشتوية.. مانشستر يونايتد يحسم مصير رونالدو بالفريق

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437767-638036541315114953.jpg

2022-11-10 | 06:13

خلال الانتقالات الشتوية.. مانشستر يونايتد يحسم مصير رونالدو بالفريق

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الخليج 365 – رياضة

رفض نادي مانشستر يونايتد رحيل نجمه البرتغالي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرًا بأن كريستيانو رونالدو يرغب في الانتقال إلى فريق آخر خلال شهر كانون الثاني المقبل.


مانشستر يونايتد يتمسك ببقاء كريستيانو رونالدو في قلعة أولد ترافورد حتى نهاية الموسم ولن يوافق على عروض رحيله في الشتاء.

وزعمت تقارير بأن تود بويلي رئيس نادي يجهز عرضًا لضم رونالدو في الميركاتو الشتوي المقبل كما ارتبط صاروخ ماديرا بالعودة إلى سبورتينغ لشبونة على سبيل الإعارة.
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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