انت الان تتابع خبر خلال الانتقالات الشتوية.. مانشستر يونايتد يحسم مصير رونالدو بالفريق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437767-638036541315114953.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-10 | 06:13
1,224 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
رفض نادي مانشستر يونايتد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي المقبل.
وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل مع إمكانية التمديد لموسم آخر.
وزعمت العديد من التقارير مؤخرًا بأن كريستيانو رونالدو يرغب في الانتقال إلى فريق آخر خلال شهر كانون الثاني المقبل.
مانشستر يونايتد يتمسك ببقاء كريستيانو رونالدو في قلعة أولد ترافورد حتى نهاية الموسم ولن يوافق على عروض رحيله في الشتاء.
وزعمت تقارير بأن تود بويلي رئيس نادي تشيلسي يجهز عرضًا لضم رونالدو في الميركاتو الشتوي المقبل كما ارتبط صاروخ ماديرا بالعودة إلى سبورتينغ لشبونة على سبيل الإعارة.
وزعمت العديد من التقارير مؤخرًا بأن كريستيانو رونالدو يرغب في الانتقال إلى فريق آخر خلال شهر كانون الثاني المقبل.
مانشستر يونايتد يتمسك ببقاء كريستيانو رونالدو في قلعة أولد ترافورد حتى نهاية الموسم ولن يوافق على عروض رحيله في الشتاء.
وزعمت تقارير بأن تود بويلي رئيس نادي تشيلسي يجهز عرضًا لضم رونالدو في الميركاتو الشتوي المقبل كما ارتبط صاروخ ماديرا بالعودة إلى سبورتينغ لشبونة على سبيل الإعارة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا