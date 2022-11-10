بايدن سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابات منتصف الولاية

09 نوفمبر , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أعلنت الإدارة الأميركية في بيان أن الرئيس جو بايدن سيلقي خطابًا وسيردّ على أسئلة الصحافة الأربعاء عند الساعة 21:00 ت غ في البيت الأبيض، بعد أن نجح في الحدّ من الأضرار بشكل أفضل من المتوقع في انتخابات منتصف الولاية.
وسيتحدث الرئيس الذي نادرًا ما يعقد مؤتمرات صحافية، بعدما نسف التوقعات بتشكيل الجمهوريين حركة مدّ في الكونغرس.
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