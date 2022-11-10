احتجاز رجل بعد إلقاء البيض على الملك تشارلز

09 نوفمبر , 2022
ملك بريطانيا تشارلز وزوجته الملكة كاميلا (أ ف ب).
أُلقي القبض على رجل اليوم الأربعاء بعد إلقاء بيض على ملك بريطانيا تشارلز وزوجته الملكة كاميلا في أثناء تحيتهما لحشد في شمال إنجلترا.
وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أربع بيضات تتطاير أمام الملك البريطاني وزوجته قبل أن تتكسر على الأرض لدى وصولهما لحضور مناسبة في يورك. وبدا أنهما لم يتأثرا بالحادث واستمرا في تحية الناس.
واندفع أفراد الشرطة لجرّ متظاهر كان يهتف بشعارات. وسخر منه آخرون في الحشد وهتفوا «حفظ الله الملك».
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