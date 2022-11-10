ماكرون: الاستراتيجية الفرنسية الجديدة بأفريقيا ستكون جاهزة خلال 6 أشهر

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء)، أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة في غضون 6 أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة، مؤكداً إنهاء مهمة قوة «برخان» المناهضة للجهاديين في أفريقيا.



وقال خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة: «سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معاً، وضع وشكل ومهام القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا... ستكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال 6 أشهر».