روسيا تأمر بانسحاب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية

09 نوفمبر , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تتضمن عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسها وتتعرّض لهجوم مضاد أوكراني. وقال شويغو على التلفزيون «نفّذوا انسحاب الجنود»، وذلك بعد اقتراح في هذا الاتجاه من جانب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أقرّ بأنه ليس قرارًا «سهلًا».

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