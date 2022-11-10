شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يتعهد بمنع ترامب من رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بانتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "يوم جيد للديمقراطية"، متعهدا بالعمل على عدم عودة سلفه دونالد ترامب إلى الرئاسة.

ونجح معسكر بايدن في الحد من الأضرار التي كانت مرجحة، رغم أن التوقعات كانت تفيد بتقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

• "أعتقد أنه كان يوما جيدا للديمقراطية ويوما جيدا للولايات المتحدة".

• "في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك"، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.

• "الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات مثلما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية".

• "سنعمل على عدم عودة ترامب للبيت الأبيض".

• "الجمهوريون لم يحققوا انتصارا ضخما كما توقعوا".

• "أغلب الشعب الأمريكي يدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغير المناخي".

• "سأدعو زعيمي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة السياسات في الفترة المقبلة".

• "أدعو لإنهاء الخلاف السياسي في البلاد والعمل على بناء المستقبل والخروج من الأزمة بشكل أقوى".



ومن جهة أخرى، أشار بايدن مجددا إلى أن "لديه النية" للترشح لولاية ثانية عام 2024، لكنه قال إنه سيؤكد ذلك مطلع العام المقبل.

وبايدن هو الرئيس الأمريكي الأكبر سنا في المنصب وسيبلغ 80 عاما بعد بضعة أيام، ولا ينظر الرأي العام بإيجابية إلى إمكان ترشحه لولاية ثانية، ولا حتى معسكره الديمقراطي.

والأربعاء أوضح بايدن أن خياره لا يتوقف على ترامب الذي يعتزم إصدار إعلان الأسبوع المقبل من منتجع مارالاغو في فلوريدا، بشأن ترشحه لانتخابات 2024.

وأشار بايدن إلى أنه "غير مستعجل لاتخاذ الخيار اليوم أو غدا أو في أي وقت. لا يهم ما يفعله سلفي".