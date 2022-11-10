رجال الأعمال المصريين الصينيين ومصلحة الجمارك يبحثان سبل التعاون بين الجانبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقدت مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، اجتماعاً مع مصلحة الجمارك المصرية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصينيين بمصر، كما تم التشاور حول توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك والمؤسسة وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البروتوكول قريباً.

حضر الاجتماع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، ومحمد علاء الأمين العام للمؤسسة، وزن زو نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمؤسسة، ومجدي طلبة نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، و"هو هانهاو" عضو مجلس الأمناء لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بالإضافة إلى أكثر من 40 شركة ومستثمر صيني.

وأبدى الوفد الصيني سعادته باللقاء وتفاؤله بشأن مستقبل الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار له دور كبير في زيادة حجم الاستثمارات في البلاد، ويعد هذا الاجتماع ضمن عدد من الاجتماعات والفعاليات التي تقوم بها مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين مع كافة الجهات المعنية فى مصر، وذلك لتناول كافة أوجه التعاون ولتذليل كافة المعوقات أمام الاستثمار الصيني بمصر.

جدير بالذكر، أن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين قد تم تدشينها كخطوة هامة وفرصة جديدة نحو دفع الاستثمار الصيني داخل مصر وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الصين الصديقة، ومواصلة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، حيث شجعت الحكومة المصرية تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر وفقًا للقانون المصري.

كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 فبراير 2022 بإنشاء المؤسسة ككيان اجتماعي دولي ذو هوية قانونية.