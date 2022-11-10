اليوم.. محاكمة متهم بقتل تاجر بسبب خصومة ثأرية في الزيتون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، على محاكمة المتهم بقتل تاجر بسبب الثأر في الزيتون.

وكان المتهم قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم، إنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجني عليه بين العائلتين، قرر الانتقام منه وقتله.

وأضاف المتهم أنه سافر من الصعيد إلى القاهرة، بعدما اشترى سلاحًا ناريًا لقتل المجني عليه، واستعان المتهم بصديقه لمراقبة المكان وتسهيل عملية هروبه عقب تنفيذ العملية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله في منطقة الزيتون، بسبب الثأر، وشخص آخر.

كان قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغًا من الأهالي بمقتل تاجر على يد عامل رميا بالرصاص، وفر هاربا بعدما أطلق النار في الهواء، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة المجني عليه، وتبين إصابته بطلق ناري في يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه وضبط وإحضار المتهم.