وزير الصحة: 20 عيادة طبية متنقلة وأخرى ثابتة طوال فعاليات قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن هناك ارتباطا بين الصحة والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه كلما زاد ارتفاع معدل درجات الحرارة، كلما زادت الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى التأثير على الأمن الغذائي.

وقال الدكتور عبدالغفار، في حوار خاص مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي بث مساء اليوم الأربعاء، وذلك على هامش انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، إن التغيرات المناخية تحدث تغيرًا بيولوجيًا في نظام الكون نتيجة تدخل البشرية فيحدث تغيرات في السيول والفيضانات والتصحر، الأمر الذي يسبب أمراض كثيرة للإنسان.

وأشار إلى أن هناك جلسة في مؤتمر المناخ للحديث عن الصحة الواحدة، سيتم خلاله مناقشة كافة التأثيرات الناتجة من تغيرات المناخية، موضحًا أن شخصا واحدا أصيب بعدوى "كورونا" ونقل العدوى إلى أكثر من 600 مليون حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 6 مليون شخص.

ونفى وزير الصحة والسكان، وجود أي حالات مصابة بمرض الكوليرا في مصر، مشددًا على ضرورة تجنب الشائعات، مؤكدا أن الدولة المصرية تتمتع بمستوى عالي من النظافة المائية ولا يوجد أي مؤشرات لحدوث أي إصابات في البلاد.

وعن خطة الوزارة الطبية لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، قال الدكتورعبدالغفار، إن الإجراءات الوقائية والطبية التي تم اتخاذها لتأمين الوفود القادمة لحضور فعاليات كوب 27 بدأت من مطار القاهرة وشرم الشيخ من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على المشاركين للتأكد من سلامتهم الصحية.

وأوضح أنه تم تحويل مستشفى شرم الشيخ لمستشفى خضراء صديقة للبيئة بالتزامن مع فعاليات مؤتمر المناخ، فيما تم التأكد من سلامة كافة الأقسام الطبية والأجهزة بها في حال استقبال أي حالات طارئة.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الوزارة أقامت 20 عيادة طبية متنقلة وأخرى ثابتة طوال فعاليات قمة المناخ، وتعمل على تقديم الخدمات الطبية لكافة الوفود، كاشفا عن إنشاء مستشفى ميداني يحتوي على 24 سريرًا وعلى أقسام الأشعة والتحاليل.

وأشار إلى أنه تم إنشاء عيادات في المنطقة الخضراء والحمراء بقمة المناخ نظرًا للإقبال الكبير من المشاركين على الفعاليات في هاتين المنطقتين، كما أن الطب الوقائي قام بوضع خطة كاملة من أجل التصدي لوجود أي حشرات في الهواء أو على الأرض.