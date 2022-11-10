ما هو التهاب الشعب الهوائية وأعراضه؟ الصحة توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنفوجرافيك يكشف تفاصيل التهاب الشعب الهوائية وأعراضه.

وقالت الوزارة، إن أعراض التهاب الشعب الهوائية، تظهر على شكل سعال يحتوي على مخاط وإفرازات يمكن أن يتغير لونها.

وأضافت الوزارة، أن التهاب الشعب الهوائية، قد يكون حادا أو مزمنا، موضحة أن النوع الحاد هو الأكثر شيوعا، وهو عبارة عن تهيج مستمر في بطانة القصبات الهوائية، وغالبا يكون بسبب التدخين.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن أعراضه تتحسن خلال أسبوع إلى 10 أيام دون آثار دائمة وقد يستمر السعال لأسابيع.