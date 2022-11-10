بايدن يعلن إحباط الموجة الحمراء في الانتخابات الأمريكية ويجدد موقفه بشأن الترشح لولاية ثانية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجمهوريين لم يتمكنوا من تحقيق "موجة حمراء" كبيرة في انتخابات التجديد النصفي، معربا عن استعداده للتعاون معهم، لكنه تعهد باستخدام الفيتو ضد أي قانون يقره الكونغرس لحظر الإجهاض.



وأشاد بايدن -خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء- بإقبال الأميركيين على المشاركة في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، قائلا إنهم وجهوا رسالة بأنهم يريدون حماية الديمقراطية.



وفيما يتعلق بالنتائج، قال الرئيس الأميركي إن الصحافة توقعت "موجة حمراء كبيرة" لكنها لم تتحقق، "وقد توقعتُ أن نبلي بلاء حسنا". ويقصد بالموجة الحمراء انتصارات انتخابية كبيرة للحزب الجمهوري.



وبالرغم من احتمال أن يخسر الديمقراطيون سيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب، أو أحدهما، فإن المعركة ستحسم بفارق ضئيل.



ورأى بايدن أنه لا يزال هناك احتمال للحفاظ على الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، مشيرا إلى أن حزبه خسر مقاعد قليلة.



نتائج الانتخابات

وحسب النتائج غير النهائية، حقق الجمهوريون مكاسب دون المتوقع في الانتخابات النصفية، وسط منافسة محتدمة مع الديمقراطيين، وبات حسم السيطرة على مجلس الشيوخ معلقا بنتائج 3 ولايات.



في الوقت نفسه، يحتاج الجمهوريون للفوز بـ14 مقعدا آخر لإعلان سيطرتهم على مجلس النواب.



وفيما يتعلق ببرنامجه التشريعي، قال بايدن إنه سيعمل على حظر الأسلحة الهجومية ولن يغير توجهه، كما توعد باستخدام الفيتو ضد أي قانون يقره الكونغرس لحظر الإجهاض.



وذكر الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مع زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفين مكارثي في وقت لاحق من اليوم، مؤكدا استعداده للعمل مع الجمهوريين بغض النظر عن نتائج الانتخابات.



ورأى بايدن أن أغلبية الشعب الأميركي يدعمون برنامجه الاقتصادي، وأضاف "سياساتي تؤتي أكلها وعلينا التمسك بها"، مشيرا إلى أن إدارته تعالج قضية التضخم بشكل جيد وأن سياساته أدت لاستحداث 10 ملايين وظيفة جديدة.



وفيما يتعلق بموقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، جدد بايدن عزمه على الترشح لولاية ثانية، لكنه قال إنه لن يتعجل في إعلان قراره النهائي.



وتعهد بالعمل على منع الرئيس السابق دونالد ترامب من العودة إلى الرئاسة، كما قال -ردا على أحد الأسئلة- إنه سيكون من "الممتع" رؤية منافسة بين ترامب وحاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الذي يطمح للفوز بترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة.



(وكالات)