شكرا لقرائتكم خبر عن 5 موارد للهيئات الرياضية.. إيرادات الحفلات والمباريات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، قرابة الـ5 موارد للهيئات الرياضية، ونصت المادة 24 موارد الهيئات الرياضية وأموالها، ونصت على :"يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل،