شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يعلق على إعلان انسحاب روسيا من خيرسون الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن انسحاب روسيا من مدينة خيرسون الاستراتيجية الأوكرانية، يظهر أن جيشها يعاني من مشاكل حقيقية في الحرب.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن الانسحاب يشكل دليلا على مواجهة روسيا والجيش الروسي مشاكل حقيقية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قواته بالانسحاب من مدينة خيرسون المحتلة في جنوب أوكرانيا، واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

ويمثل ذلك واحدة من أكبر عمليات الانسحاب الروسية، وربما يشكل نقطة تحول في الحرب التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد أن كييف تتعاطى "بحذر شديد" مع إعلان روسيا سحب قواتها من مدينة خيرسون.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية: "العدو لا يعطينا هدايا ولا يقدّم بوادر حسن نية.. نحن نفوز بكل شيء".

وأضاف: "لذا نحن نمضي قدما بحذر شديد، من دون عواطف ومن دون مخاطر لا داعي لها، من أجل تحرير كامل أرضنا ولكي نحد بأكبر قدر ممكن من الخسائر".

وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع من التقدم الأوكراني نحو المدينة وجهود روسيا لنقل أكثر من 100 ألف من سكانها.

وفي سياق متصل، أعرب بايدن في مؤتمره الصحفي، عن أمله بأن يبدي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعدادا أكبر للبحث في صفقة تبادل سجناء تشمل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر المسجونة في روسيا.

وقال بايدن: "آمل الآن بعدما انتهت الانتخابات بأن يكون بوتين قادرا على النقاش معنا وأن يكون مستعدا للبحث بجدية أكبر في صفقة تبادل سجناء".

وفيما يتعلق بالملف الصيني، أعرب الرئيس الأمريكي، عن أمله بالتحدث إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، حول "الخطوط الحمراء" لبلديهما خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل.

وقال بايدن: "ما أريده منه عندما نتحدث هو تحديد ما هي خطوطنا الحمراء".