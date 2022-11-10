استغاثة واستجابة فورية.. شرطة السياحة تقدم المساعدة لسائحة ضلت طريقها بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت إدارة شرطة السياحة والآثار بالغردقة لاستغاثة سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، ولا تحمل أية متعلقات شخصية، حيث أفادت بأنها قد ضلت الطريق ولم تتمكن من العودة إلى مسكنها الذي تقيم به برفقة صديقتها "تحمل ذات الجنسية"

على الفور قامت الأجهزة الأمنية باستضافتها بأحد الفنادق حفاظاً على سلامتها لحين الوصول لمحل إقامة صديقتها.

ونجح رجال شرطة السياحة والآثار في التوصل لصديقتها سالفة الذكر والتواصل معها وتم اصطحاب المبلغة لمحل إقامتها والتأكد من سلامتها.

ولاقى ذلك استحسانها وتقدمت بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية لاستجابتها الفورية وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية