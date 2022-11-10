وزير الري: المستقبل سيشهد التوسع في تحلية المياه لمواجهة الزيادة السكانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "تحسين الحياة المجتمعية.. التحديات والفرص لتحقيق الاستدامة والنمو"، والمنعقدة ضمن مؤتمر المناخ COP27.

وأشار الدكتور سويلم، فى كلمته إلى أن كافة المشروعات والسياسات التى تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المجتمع وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح، أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

كما أشار بأهمية الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

وأضاف، أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، مع أهمية التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة ، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه.