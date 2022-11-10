الديمقراطيون يتغلبون على صعود الحزب الجمهوري

تركت الهوامش الضئيلة في جميع أنحاء البلاد، السيطرة على الكونجرس غير محددة، لكن الديمقراطيين أظهروا قوة مفاجئة في انتخابات التجديد النصفي، حيث تصدر الجمهوريون في سلسلة من السباقات التنافسية، متحدين التوقعات بأن التضخم المرتفع وموافقة الرئيس جو بايدن المنخفضة للتقييمات ستجر حزبه إلى الهزائم الرئيسية.

وفي أكثر الأخبار المشجعة للديمقراطيين، قلب جون فيترمان مقعد بنسلفانيا، الذي يسيطر عليه الجمهوريون في مجلس الشيوخ، وهو أمر أساسي لآمال الحزب في الحفاظ على السيطرة على الغرفة.

مجلس النواب

وفي مجلس النواب، احتفظ الديمقراطيون بمقاعد في مقاطعات من فرجينيا إلى كانساس إلى رود آيلاند، بينما لم يتم استدعاء العديد من المقاطعات في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا.

كما نجح الديمقراطيون في سباقات حكام الولايات، حيث فازوا في ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا - وهي ساحات معارك حاسمة في فوز بايدن على دونالد ترامب في 2020.

لكن الجمهوريين احتفظوا بقصور حكام الولايات في فلوريدا وتكساس وجورجيا، وهي ولاية أخرى فاز فيها بايدن بفارق ضئيل قبل عامين.

وكان لا يزال يتم عد الأصوات في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن الجمهوريين لا يزالون قادرين على الظهور مع السيطرة على مجلسي الكونجرس.

ولكن لم يكن هناك اندفاع قوي للحزب الجمهوري، مما رفع مستوى الديمقراطيين، الذين استعدوا لخسائر كاسحة - وأثار تساؤلات حول حجم الأغلبية الحاكمة للجمهوريين، إذا فازوا بمجلس النواب.

أجندة بايدن

وستحدد نتيجة السباقات على مجلسي النواب والشيوخ، مستقبل أجندة بايدن وستكون بمثابة استفتاء على إدارته، بينما تعاني الأمة من التضخم القياسي المرتفع والمخاوف بشأن اتجاه البلاد.

ومن المرجح أن تؤدي سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، إلى سلسلة من التحقيقات مع بايدن وعائلته، في حين أن استيلاء الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، من شأنه أن يعيق قدرة الرئيس على إجراء التعيينات القضائية، وواجه الديمقراطيون رياحا معاكسة تاريخية، حيث يعاني الحزب الحاكم دائمًا تقريبًا من خسائر في الانتخابات النصفية الأولى للرئيس.

سكته دماغية

وفي ولاية بنسلفانيا، واجه جون فيترمان أسئلة حول لياقته للمنصب، بعد إصابته بسكتة دماغية قبل أيام فقط من الانتخابات التمهيدية في الولاية.

لكنه مع ذلك تفوق على الجمهوري الدكتور محمد أوز في توبيخ كبير لترمب، الذي ساعد تأييده أوز في الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ودعا أوز فيترمان للتنازل عن السباق.

نيوهامبشاير

وشغل الديمقراطيون أيضًا مقعدًا مهمًا في مجلس الشيوخ في نيو هامبشاير، حيث هزمت ماجي حسن الجمهوري دون بولدوك، وهو جنرال متقاعد كان قد روج في البداية لمزاعم ترمب حول انتخابات 2020، التي شابها تزوير واسع النطاق لم يحدث، ولكنه حاول الابتعاد عن البعض.

مبالغ المنافسات

ومن ناحيه أخرى شهدت انتخابات الكونجرس لعام 2022، تأثيرا كبيرا للمال على السياسة في ظل أرقام قياسية بمنافسات مجلس الشيوخ لعام 2022، حيث جرى إنفاق حوالي 1.3 مليار دولار في الانتخابات التمهيدية والعامة.

ووفق مؤسسة «أوبن سيكرتس» التي تتبع البيانات المتعلقة بتمويل الحملات، فإنها كشفت عن إنفاق مبالغ طائلة تبرز حجم النقود التي أغرقت النظام السياسي.

ويأتي في الصدارة، سباق مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، حيث تنافس الديمقراطي جون فيترمان، والجمهوري محمد أوز، في الانتخابات العامة.

وإجمالا، أنفق حوالي 375 مليون دولار على السباق بهذه الدورة.

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أغلى 5 سباقات على مجلس الشيوخ:

1- بنسلفانيا: 373.605.258 دولارا.

2- جورجيا: 271.351.786 دولارا.

3- أريزونا: 234.577.515 دولارا.

4- ويسكونسن: 205.791.615 دولار.

5- أوهايو: 202.117.075 دولارا.