روسيا تنسحب من مدينة خيرسون الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي انسحابه من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا والمناطق المجاورة، للمرة الثانية من سلسلة من الانتكاسات لقوات موسكو في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.

ولم تؤكد السلطات الأوكرانية هذه الخطوة على الفور، وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأيام الأخيرة إلى أن الروس كانوا يتظاهرون بالانسحاب من خيرسون من أجل جذب الجيش الأوكراني إلى معركة راسخة.

مسرح حرب

ووصف زيلينسكي محاولات إقناع المدنيين بالتوغل في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بـ «مسرح».

وأبلغ القائد العسكري الروسي الأعلى في أوكرانيا، الجنرال سيرجي سوروفيكين، لوزير الدفاع سيرجي شويغو أنه من المستحيل إيصال الإمدادات إلى مدينة خيرسون ومناطق أخرى على الضفة الغربية لنهر دنيبر التي تقع عليها.

ووافق شويغى على اقتراحه بالتراجع وإقامة دفاعات على الضفة الشرقية.

وسيكون الانسحاب من خيرسون - التي تقع في منطقة تحمل الاسم نفسه ضمتها موسكو بشكل غير قانوني - نكسة كبيرة أخرى.

وكانت المدينة، تحمل عدد سكان قبل الحرب 280 ألف نسمة، وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها القوات الروسية منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

المدينة الصناعة

وركزت القوات الأوكرانية على المدينة الصناعية الإستراتيجية، التي تقع على نهر دنيبر الذي يقسم المنطقة والبلد نفسه.

وخلال الصيف، شنت القوات الأوكرانية هجمات لا هوادة فيها لاستعادة أجزاء من المقاطعة الأكبر.

وتم إجلاء أكثر من 70 ألف ساكن في أواخر أكتوبر، إلى جانب أعضاء الحكومة الإقليمية التي نصبها الكرملين، وفقًا لمسؤولين عينتهم موسكو، على الرغم من أن المسؤولين الأوكرانيين شككوا في هذا الادعاء.

قاذفات الصواريخ

وفي الأشهر الأخيرة، استخدمت أوكرانيا قاذفات صواريخ HIMARS التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب جسر رئيسي على نهر دنيبر في خيرسون وسدًا كبيرًا عند المنبع يُستخدم أيضًا كنقطة عبور.

وأجبرت الضربات روسيا على الاعتماد على الطوافات والعبارات التي استهدفتها أوكرانيا أيضًا.

وجاء الإعلان الروسي في الوقت الذي شهدت فيه القرى والبلدات الأوكرانية مزيدًا من القتال والقصف العنيف.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 24 آخرون خلال 24 ساعة. واتهمت روسيا باستخدام الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ والمدفعية الثقيلة والطائرات لمهاجمة ثماني مناطق في جنوب شرق البلاد.

كما اشتبكت القوات الأوكرانية والروسية خلال الليل في بلدة سنيوريفكا الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمالي مدينة خيرسون الجنوبية.

وقال مكتب الرئيس إن الضربات الروسية واسعة النطاق على نظام الطاقة الأوكراني مستمرة.

وقالت إن مدينتين ليستا ببعيدتين عن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا تعرضتا للقصف خلال الليل. وبحسب ما ورد تضرر أكثر من 20 مبنى سكنيا، ومصنع صناعي، وخط أنابيب غاز وخط كهرباء في نيكوبول، التي تقع عبر نهر دنيبر من محطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا.

هجوم بالطائرات

وفي منطقة دنيبروبتروفسك، أفاد الحاكم الأوكراني بضربات «ضخمة» خلال الليل بتفجير طائرات بدون طيار إيرانية الصنع أسفرت عن إصابة أربعة من عمال شركة الطاقة في مدينة دنيبرو.

وكانت الهجمات على البنية التحتية المدنية هي جرائم حرب في حد ذاتها.

وقال الحاكم فالنتين ريزنيشنكو على التلفزيون الأوكراني: إن الكرملين في حالة حرب مع المدنيين الأوكرانيين، ويحاول ترك ملايين الناس بلا ماء ونور (بالنسبة لهم) يتجمدون في الشتاء.