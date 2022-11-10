أمريكا تعلن مجددا تضامنها مع محتجي إيران

أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي، مجددا عن تضامن أمريكا مع المحتجين الجدد ولم يحدد نهجًا جديدًا.

حيث قال بالسابق جو بايدن أمام جمهور في لوس أنجلوس: «سنحرر إيران».

في حين تلقي إيران باللوم على أمريكا وأنها هي من خططت للاحتجاجات.

ودعا تقرير جديد صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) بايدن إلى المضي قدمًا في تعزيز دعمه للشعب الإيراني.

انتهاك القوانين

ومنذ أن بدأت الاحتجاجات في إيران مباشرة بعد وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر، التي اعتقلتها شرطة الآداب في البلاد، تم الإبلاغ عن أكثر من 300 حالة وفاة.

وكتب تسفي خان الباحث في FDD: «تأييد الرئيس بايدن الواضح لتغيير النظام في إيران موضع ترحيب. لكنه قد يذهب إلى أبعد من ذلك لدعم الشعب الإيراني».

وأظهرت الوفيات والإصابات البليغة مدى سوء المعاملة والعنف ضد الإنسانية واستخدام النظام الإيراني الخيول والأمن والحرس الثوري، لقمع صوت كل محتج وحتى الأطفال.

العقوبات المالية

ويعتقد خان أن تردد الولايات المتحدة في الدعوة إلى تغيير النظام يكمن في أمل إدارة بايدن في إحياء اتفاق أوباما النووي لعام 2015 مع البلاد.

وكتب: «أصدرت أمريكا وحلفاؤها بيانات قوية بشكل متزايد تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران مع التقليل من أهمية تأكيدهم السابق على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)». إن إعادة الدخول في الاتفاق سيعني عقوبات بمليارات الدولارات على إيران.

حرم الحريات

ووزارة الدولة أجرت «عملية حسابية» لإعطاء الأولوية للصفقة النووية الإيرانية على قضايا حقوق الإنسان وأظهر البيت الأبيض دعمه تدريجياً للمحتجين.

وبعد أسبوعين من المظاهرات، أصدرت أخيرًا بيانًا في أوائل أكتوبر: «لعقود، حرم النظام الإيراني شعبه من الحريات الأساسية وقمع تطلعات الأجيال المتعاقبة من خلال الترهيب والإكراه والعنف. لذلك تقف الولايات المتحدة إلى جانب النساء الإيرانيات وجميع مواطني إيران الذين يلهمون العالم بشجاعتهم».

إدانة النظام

وكانت وزارة الخارجية أسرع في إدانة النظام في إيران عندما أصدر وزير الخارجية أنطوني بلينكين بيانًا في 22 سبتمبر لإعلان عقوبات ضد كبار المسؤولين الإيرانيين والتعبير عن دعمهم للمتظاهرين.

وتأمل ليزا دفتاري، رئيسة تحرير وزارة الخارجية، أن تكون تعليقات بايدن الأخيرة علامات على تحول قادم في واشنطن.

وقال دفتري لشبكة فوكس نيوز ديجيتال «بفضل ما يقرب من شهرين من المثابرة الشجاعة من قبل المتظاهرين الإيرانيين ضد النظام الوحشي في إيران، وبدأت إدارة بايدن تظهر أنها تتفهم جدية هذه الحركة».

وتابع دفتري، الذي غطى الاحتجاجات منذ بدايتها: «سواء أكان ذلك عاطفيا، من خلال مقاطع الفيديو المقنعة والمفجعة للاحتجاجات في الشوارع، أو من خلال الضغط السياسي الكبير على البيت الأبيض والمشرعين للتحرك بعيدًا عن خطة العمل المشتركة الشاملة ولدعم الشعب الإيراني بدلاً من استرضاء الملالي، يبدو أنه كان هناك نقطة محورية في واشنطن العاصمة».

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن جولة جديدة من العقوبات «ضد المسؤولين الإيرانيين الذين يشرفون على المنظمات المتورطة في القمع العنيف والقتل، بما في ذلك الأطفال، كجزء من التزامنا بمحاسبة الحكومة الإيرانية على جميع مستوياتها على قمعها».

يحث الأكاديميون الأمريكيون على العطاء للعمل ردًا على جهود الاحتجاجات الإيرانية

وقال كان «على البيت الأبيض أن يسحب صراحة عرضه بتخفيف العقوبات عن إيران».

«يجب على واشنطن ألا توفر شريان الحياة الاقتصادي لنظام يواصل ذبح شعبه». تغيير كلي

وواجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي رد فعل عنيف بسبب تغريدة أرسلها في أكتوبر قال فيها إن المتظاهرين كانوا يتظاهرون «من أجل أن تحترم حكومتهم كرامتهم وحقوقهم الإنسانية».

وأشار ناشطون إلى أن المظاهرات كانت فعلاً لتغيير النظام وليست دعوة للعمل من أجل النظام الحالي في إيران. واعترف مالي بأن تغريدته كانت غير صحيحة وأخبر وكالة أنباء إيران الدولية أن منشوره «تمت صياغته بشكل سيئ».

مطالب لأمريكا:

- يجب عليها التحرك بعيدًا عن خطة العمل المشتركة الشاملة لدعم الشعب الإيراني - وضع المزيد من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الذين يشرفون على المنظمات المتورطة في القمع العنيف والقتل

- سحب عرض البيت الأبيض بتخفيف العقوبات عن إيران يجب على واشنطن ألا توفر شريان الحياة الاقتصادي لنظام يواصل ذبح شعبه