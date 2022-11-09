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ماسك يكشف عن فكرة جديدة للتحويلات المالية عبر "تويتر"

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بغداد - ياسين صفوان - قال ماسك خلال محادثة مع مستخدمي "تويتر" في غرفة الصوت، إن الذين دفعوا مقابل إجراء التحقق في الشبكة الاجتماعية سيحصلون على رصيد في حسابهم.

وتساءل ماسك: "ماذا لو دخلت لحسابك وأرسلت منه أموالا لشخص ما على "تويتر".


وأشار إلى أن ربط الحساب المصرفي بحساب الشبكة الاجتماعية سيسمح للمستخدم بتحويل الأموال أو سحبها.

لكن رجل الأعمال لم يوضح ما إذا كان هذا الإجراء سيبصر النور، أم أنه مجرد فكرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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