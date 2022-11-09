العراق يتحرك لحل المشاكل الأمنية والمائية مع تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على حل المشاكل الأمنية والحدودية والمائية مع تركيا بما لا يلحق الضرر بكلا البلدين ووفق قاعدة الاحترام المتبادل. وقال في مؤتمر صحفي عقب جلسة أسبوعية للحكومة العراقية «إن التبادل التجاري بين العراق وتركيا كبير، وهناك آفاق لتنمية هذا القطاع بشكل أكبر وعلينا حل المشاكل على الحدود العراقية - التركية، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على تركيا وعلى دول الجوار». وأشار «نعمل على التوصل إلى حلول لملف المياه ومعالجة قلة الواردات المائية مع مراعاة حاجة البلدين.

ومن المؤمل أن تترجم هذه الحلول إلى اتفاق شامل مع تركيا في الجوانب الأمنية والحدودية والمائية».

وقال السوداني «من مصلحة الحكومة العراقية التقريب وإزالة التوتر، وأن تكون دول المنطقة في علاقات طبيعية.

وكان لنا تواصل ولقاءات واتصالات خلال الأيام الماضية مع عرب وأجانب بهدف تقريب وجهات النظر، ولمسنا أن الجميع يعمل على إشراك العراق في تنمية العلاقات»، وتعهد باستمرار الحكومة العراقية في استرداد الأموال العراقية من الخارج وملاحقة السراق ومحاسبة المقصرين كونها أموال الشعب ووفق القوانين الدولية.

على صعيد آخر أفادت قناة السومرية نيوز العراقية أمس، بسماع دوي انفجارات قرب الحدود العراقية السورية، ونقلت القناة عن مصدر أمني لم تكشف هويته أنه عقب أصوات الانفجارات كان هناك تحليق مكثف للطيران، مشيرا إلى وجود أنباء بوقوع قصف مسير استهدف عجلات مساعدات وصهاريج وقود.

وفي السياق نفسه أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في غارات جوية مزعومة للتحالف الدولي استهدفت قافلة مقاتلين إيرانيين على الحدود السورية العراقية.