قصف نازحي سوريا يثير قلقا أمميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء سلسلة الضربات البرية والغارات الجوية التي ضربت مخيمات عدة للنازحين داخليا في إدلب، وسط مؤشرات مقلقة على تصعيد جديد للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيرمي لورانس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن مكتب حقوق الإنسان تحقق من مقتل 7 مدنيين من بينهم امرأة و3 فتيات وصبي، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 نساء و4 فتيات وصبيان.

وشدد على أن تصاعد القتال والعودة إلى العنف مدعاة للقلق، موضحا أن المدنيين هم من يدفعون ثمنا غير مقبول من حيث الخسائر في الأرواح.