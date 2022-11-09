شكرا لقرائتكم خبر قصف نازحي سوريا يثير قلقا أمميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيرمي لورانس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن مكتب حقوق الإنسان تحقق من مقتل 7 مدنيين من بينهم امرأة و3 فتيات وصبي، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 نساء و4 فتيات وصبيان.وشدد على أن تصاعد القتال والعودة إلى العنف مدعاة للقلق، موضحا أن المدنيين هم من يدفعون ثمنا غير مقبول من حيث الخسائر في الأرواح.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف نازحي سوريا يثير قلقا أمميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.