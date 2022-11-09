مدونة حوثية تستنسخ تنظيمات الباسيج الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران ما يسمى مدونة السلوك لموظفي للدولة التي صدرت من رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، لتصبح التزاما بمبدأ ولاية الفقيه الإيراني، تنفيذا للدورات الثقافية والطائفية، ومكاتبات ما يسمى الأشتر بعيدا عن الدستور والقانون اليمني.

واعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ما تسميها ميليشيات الحوثي الإرهابية، بمدونة السلوك الوظيفي، التي تعتزم تطبيقها في المحافظات، غير المحررة، بأنها عملية عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة، ممن نهبت مرتباتهم منذ ثمانية أعوام، وتريد تحويلهم إلى مجرد قطيع في مسيرتها الظلامية التي تدار بالريموت كنترول من طهران.

وقال إن هذه المدونة كتبت في كهوف صعدة، وتهدف إلى أدلجة الوظيفة العامة، ومقايضة موظفي الدولة بين الالتحاق بمسيرة كاهن مران، عبر حضور الدورات الثقافية، والالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الإجباري للقتال، والانخراط في الأنشطة والطقوس الطائفية المستورد من إيران، أو الفصل من الوظيفة.

وأشار إلى أنه من السخرية أن تطالب ميليشيات الحوثي الإرهابية الحكومة الشرعية بدفع مرتبات موظفي الدولة، في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي تواصل فيه نهب الإيرادات العامة المخصصة لتمويل صرف تلك الرواتب، فيما تتحرك على الأرض لتحويلهم إلى قوة باسيج لتثبيت الانقلاب وقمع وقهر الشعب اليمني على طريقة النظام الإيراني. في إطار ذلك دعا الموظفون إلى إعلان رفضهم لمضامين تلك المدونة، التي تعد انقلابا على الدستور والقانون واللوائح.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الممارسات الخطيرة التي تكشف الوجه الحقيقي لميليشيات الحوثي.

من جهة أخرى ارتفع عدد ضحايا هجوم الحوثيين على مدينة مأرب، 27 قتيلا وجريحا من النازحين، إصابة بعضهم خطيرة، وأكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن 4 نازحين بينهم طفلتان قتلوا وأصيب 23 آخرون، إصابة بعضهم خطيرة، جراء الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مأرب.

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